 طوكيو تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو لدبلوماسي ياباني - بوابة الشروق
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طوكيو تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو لدبلوماسي ياباني

بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 5:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 5:28 م
طردت اليابان دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو لدبلوماسي ياباني لاتهامه بالتجسس.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسي، الذي يعمل في القنصلية في سابورو بشمال اليابان، أمامه ستة أيام لمغادرة البلاد.

وانتقد هاياشي الحجز القسري وعصب أعين الدبلوماسي الياباني في مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا.

وأضاف أن معاملة واستجواب الدبلوماسي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث إن الدبلوماسي لم يرتكب جريمة.

وقالت الاستخبارات الداخلية الروسية، إنه تم ضبط الدبلوماسي "متلبسا" وهو يتلقى معلومات سرية بشأن تداعيات العقوبات الغربية، وأمور أخرى، مقابل المال.

وقد عاد الدبلوماسي لليابان الأسبوع الماضي.

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