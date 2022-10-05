خفر السواحل السويدي: التسريب في خط أنابيب نورد ستريم مرئي على سطح المياه

قال بيان صادر عن خفر السواحل السويدي أن واحدا من بين تسريبين في خط أنابيب نورد ستريم في المنطقة الاقتصادية السويدية الخاصة لا يزال مرئيا على سطح الماء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خفر السواحل السويدي قوله إنه بعد إجراء مسح جوي في حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت ستوكهولم (09:00 بتوقيت جرينتش)، اليوم الثلاثاء، تبين أن التسرب "يصل إلى السطح في منطقة يبلغ قطرها حوالي 20 مترا".

يشار إلى أن الصدع كان في الأصل يمثل أصغر تسريبين تم الكشف عنهما في المنطقة السويدية الأسبوع الماضي.

وقال خفر السواحل إن التسرب الأكبر لم يظهر على السطح، منذ صباح الإثنين.

وتعبر خطوط أنابيب نورد ستريم بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، وتمر في قاع البحر في المياه الدولية.