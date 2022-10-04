 الشركة المشغلة لنورد ستريم 1: لم نفحص الأنبوب المتضرر تحت بحر البلطيق - بوابة الشروق
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الشركة المشغلة لنورد ستريم 1: لم نفحص الأنبوب المتضرر تحت بحر البلطيق

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 11:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 11:15 م

أعلنت الشركة المشغلة لأنبوب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتمكن حتى الآن من إجراء الفحص الخاص بها، بعد مضي أكثر من أسبوع من حدوث تخريب تسبب في تسريبات ضخمة.

وقالت شركة "نورد ستريم إيه جي"، ومقرها مدينة زوج السويسرية، إنها لم تتمكن من زيارة موقع التسريب تحت بحر البلطيق بسبب عدم حصولها على تصاريح.

وسجلت مراصد تحت مياه البحر انفجارات قوية يوم 26 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي شهد انخفاض الضغط في خطي نوردستريم 1 ونورد ستريم 2.

وجاءت الحوادث التي لم يتم تفسيرها وسط توترات متصاعدة للغاية بين أوروبا وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا

ووقع التسرب في المنطقتين الاقتصاديتين الخاصتين بالسويد والدنمارك، وتجري الدولتان تحقيقات وقد أغلقتا المناطق البحرية المتضررة من التسرب.

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