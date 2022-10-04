مفوض أوروبي يعد بمساعدة لبنان ب75 مليون يورو بعد انتخاب الرئيس الجديد

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي وعد بإمكانية تقديم مساعدة إلى لبنان بقيمة 75 مليون يورو، فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية والاتفاق على برنامج إصلاح السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء المفوض الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبد الله بوحبيب بمقر الخارجية اللبنانية، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها المسئول الأوروبي في لبنان والمنطقة.

وأكدت الخارجية اللبنانية أن اللقاء تطرق إلى مجالات التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي، موضحة أن المسئول الأوروبي استفسر عن أسباب عدم إحراز تقدم في تحقيقات انفجار ميناء بيروت البحري للوصول إلى إحقاق العدالة.

وأضافت أن الوزير بو حبيب طلب مساعدة الاتحاد الاوروبي لتأمين وقود لتشغيل محطات الكهرباء.

وبدأ مجلس النواب اللبناني الخميس، الماضي أولى جلسات انتخاب الرئيس الجديد، التي لم تسفر عن حصول أي من المرشحين للرئاسة على الأغلبية المنصوص عليها دستوريا لخلافة الرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الجاري.