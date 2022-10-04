ارتفاع عدد ضحايا إعصار إيان في فلوريدا لأكثر من 90 قتيلا

ويوم الإثنين، زار بايدن بورتوريكو، التي ضربها إعصار فيونا قبل أيام فقط من ضرب إعصار إيان فلوريدا، ووعد بتقديم 60 مليون دولار لمساعدة الأراضي الأمريكية المنكوبة.

وقال في بلدية بونس، التي لا تزال أجزاء منها بدون كهرباء يوم الإثنين "سوف نتأكد من حصولكم على كل دولار وعدت به".

ووفقا لشبكة سي بي إس الأمريكية الشريكة لبي بي سي، ارتفع عدد قتلى الإعصار في فلوريدا إلى 94 على الأقل بعد ظهر يوم الإثنين. وتم تأكيد أربع وفيات أخرى في ولاية كارولينا الشمالية.

رغم ذلك، فقد حددت لجنة الفخص الطبي في منطقة فلوريدا عدد القتلى بـ 58. وتختلف هذه الأرقام لأن المسؤولين المحليين يبلغون عن وفيات إضافية مرتبطة بالعاصفة، إلا أن أعضاء لجنة الفحص الطبي تنسب الوفاة فقط إلى الإعصار بعد إجراء تشريح الجثة.

وقال العمدة كارمين مارسينو في مؤتمر صحفي يوم الإثنين إن غالبية الوفيات، الـ 54، تم الإبلاغ عنها في مقاطعة لي، والتي تشمل المناطق المتضررة بشدة فورت مايرز وسانيبل وجزيرة باين.

وقال مارسينو إن الوصول إلى منطقة شاطئ فورت مايرز كان مقيدا للسماح للسلطات بالتحقيق في الوفيات والحفاظ على مواقع الجريمة المحتملة. وأضاف أن عدة اعتقالات تمت بعد ورود أنباء عن حوادث نهب.

ويوم الجمعة، وصف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس المقاطعة بأنها "نقطة الصفر" للإعصار.

الارتباك بشأن عدد القتلى أمر شائع في أعقاب الأعاصير. في عام 2020، على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن أقل من 20 حالة وفاة بسبب إعصار لورا بعد أيام من وصوله إلى اليابسة في لويزيانا، وهو رقم عدّله المركز الوطني للأعاصير لاحقا إلى 47.

في حين أن عدد القتلى من إعصار إيان يجعله بالفعل أحد أعنف الأعاصير فتكا في الذاكرة الحديثة، إلا أنه لا يزال متواضعا مقارنة بإعصار كاترينا عام 2005، والذي قتل أكثر من 1800 شخصا.

في أعقاب العاصفة، واجه المسؤولون في مقاطعة لي أسئلة حول توقيت أمر الإخلاء، الذي صدر في 27 سبتمبر، قبل أقل من 24 ساعة من وصول إيان إلى اليابسة. أصدرت عدة مقاطعات أخرى في مسار الإعصار القادم أوامر إخلاء خاصة بها في اليوم السابق له.

دافع المسؤولون المحليون، وكذلك الحاكم ديسانتيس، عن استعدادات مقاطعة لي لمواجهة الإعصار.

وقال كارمين مارسينو عمدة مقاطعة لي يوم الأحد "الكل يريد التركيز على خطة كان يمكن تنفيذها بشكل مختلف.. أقف بنسبة 100 في المئة مع مفوضي المقاطعة، ومدير المقاطعة. لقد فعلنا ما يتعين علينا القيام به في الوقت نفسه بالضبط. لم أكن لأغير أي شيء".

تشير وثيقة التخطيط لعام 2015 على الموقع الرسمي لحكومة مقاطعة لي إلى أنه "نظرا لعدد سكاننا الكبير ونظامنا المحدود، فإن جنوب غربي فلوريدا هو أصعب مكان في البلاد للإخلاء في حالة وقوع كارثة".

وتضيف الوثيقة أن إجراءات اتخاذ قرار الإخلاء تأخذ في الاعتبار "مخاطر الإخلاء، وتعطيل حياة كل من سكاننا/زوارنا، والشركات، والحجم المحتمل للتهديد الوشيك".

ولا تشمل حصيلة القتلى التي استشهد بها مسؤولون في فلوريدا 16 مهاجرا كوبيا على الأقل، ما زالوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل الولاية خلال الإعصار.