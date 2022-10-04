مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية بقيمة 6 مليارات ريال

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 6 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 10.68 مليار ريال.

وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 3.7550%، و500 مليون ريال قطري لأجل شهر بسعر فائدة 3.8125%، وملياري ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 3.8950%، و1.7 مليار ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 3.9525%، و1.3 مليار ريال لأجل 9 شهور بسعر فائدة 4%.

وأوضح أن الاكتتاب يعد ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر الماضي، والتي تتضمن زيادة في حجم إصدارات أذونات الخزينة وتنوع مدد استحقاقها، بما في ذلك الصكوك ذات آجال استحقاق لمدة أسبوع وشهر بالإضافة إلى 3 أشهر، و6 شهور و9 شهور.

ولفت إلى زيادة في حجم إصدارات الصكوك الإسلامية مع توفير سعر واحد للإصدار لكل فترة استحقاق وبعوائد متوافقة مع السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي والتي تعكس التطورات العالمية والمحلية الحالية.