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حملة تبرعات في التشيك تجمع أموالا بغرض شراء دبابة لأوكرانيا

براغ - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 2:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 2:36 م

تمكنت حملة لجمع التبرعات في التشيك من تحقيق مبلغ يكفي لشراء دبابة قتالية حديثة طراز تي-72 من أجل أوكرانيا.

وقال منظمو الحملة أمس إنهم جمعوا 30 مليون كرون (1.2 مليون دولار) خلال نحو شهر.

وتبرع أكثر من 11 ألف شخص للحملة التي انطلقت تحت اسم "هدية إلى بوتين"، ودعمتها وزارة الدفاع التشيكية وسفارة أوكرانيا في براغ.

وأطلق المنظمون على الدبابة اسم "توماس" وهو اسم المؤسس المشارك والرئيس الأول لتشيكوسلوفاكيا توماس جاريج ماساريك.

وقدمت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا الشكر للمشاركين في الحملة، وقالت في سخرية إنهم قدموا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هدية مناسبة" بمناسبة يوم ميلاده السبعين الذي يوافق السابع من أكتوبر الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى الرئيس الروسي على أنه "ضابط بالاستخبارات الروسية وقاتل وخائن".

والخطوة التالية للحملة هي جمع أموال لشراء ذخيرة للدبابة.

وكانت السفارة الأوكرانية في جمهورية التشيك تلقت بالفعل تبرعات تزيد عن 8.6 مليون يورو (8.4 مليون دولار).

وعلاوة على ذلك، زودت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بأسلحة وذخائر تجاوزت قيمتها 160 مليون يورو منذ بدء الهجوم الروسي في نهاية فبراير الماضي.
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