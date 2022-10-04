المجر تسعى لمد عمر محطة باكس 1 للطاقة النووية لمدة 20 عاما أخرى

قال وزير التكنولوجيا والصناعة المجري، لازلو بالكوفيتش، إن بلاده تعتزم مد عمر عمل محطة الطاقة النووية الحالية، المعروفة باسم "باكس 1"، لمدة 20 عاما أخرى، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.



وتشير أحدث التقديرات الحكومية إلى أن القدرة الإجمالية لمحطة "باكس 1" للطاقة النووية هي 2000 ميجاوات. ومن المتوقع توسيع المنشأة النووية مع محطة "باكس 2"، التي ستقوم شركة "روساتوم" الروسية المملوكة للدولة بإقامتها، بحلول عام 2030.



وتسعى المجر تعزيز الروابط بينها وبين روسيا في قطاع الطاقة -رغم أن النظراء في الاتحاد الأوروبي ينأون بأنفسهم عن ذلك بسبب غزو أوكرانيا- من خلال "تصريح إنشاء" المحطة النووية، الذي أصدرته وكالة الطاقة الذرية الوطنية في 26 أغسطس الماضي.