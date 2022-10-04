مسؤول ألماني: نسعى مع شركائنا الإقليميين لتحقيق الاستقرار في ليبيا

قال كريستيان باك، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية، إن بلاده تسعى مع شركائها الإقليميين لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز الأمن؛ من أجل تهيئة الوضع، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك أثناء لقائه، مساء اليوم الثلاثاء، برئيس المجلس الرئاسي، الليبي محمد المنفي، والنائبين بالمجلس: عبدالله اللافي، وموسى الكوني في طرابلس رفقة السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت،"، بحسب بيان لإدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية، والخروج من الانسداد السياسي، والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

وثمن المنفي دور ألمانيا الإيجابي تجاه ليبيا، وخاصةً من خلال مساعيها في مساري برلين (2،1)، لإيجاد حل للأزمة الليبية، والخروج بتوافق يمهد الطريق لحالة الاستقرار في البلاد.

وتعاني ليبيا من حالة إنسداد سياسي جراء عدم توافق الأطراف السياسية "الممثلة في مجلسي النواب والدولة) على قاعدة دستورية للانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي، بالإضافة للصراع على السلطة بين: حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من مجلس النواب.