وزيرة الاقتصاد الإسبانية تتوقع استمرار تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة

قالت ناديا كالفينو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية، إن معدل التضخم في إسبانيا سيواصل التراجع خلال الشهور المقبلة وفي العام المقبل، مضيفة أنه لا يوجد دليل على أن زيادات الأسعار أصبحت راسخة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كالفينو قولها في إيجاز صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة "أرقام معدل التضخم الأساسي والعام معتدلة"، وأكدت توقع الحكومة نمو الاقتصاد الإسباني خلال العام المقبل بمعدل 2.1% بعد نموه بمعدل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

يأتي ذلك في حين تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلك في إسبانيا بقدر أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، بحسب ما كشفته الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء اليوم الخميس.

وزادت أسعار المستهلك بنسبة 9.0% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 10.5% في أغسطس، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 10.1%.

ويعود السبب الرئيسي وراء تراجع حدة التضخم إلى انخفاض أسعار الكهرباء والوقود بالمقارنة مع العام الماضي.