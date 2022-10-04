الكاظمي يدين اقتحام اتباع الصدر مقر قناة تليفزيونية عراقية

أدان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الثلاثاء، قيام مجاميع مقربة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر باقتحام محطة تلفزيون الرابعة ووصفه بأنه "فعل مستهجن".



وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر إن "ما حصل من إعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والإحتجاجات السلمية والقانونية".

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وأضاف "وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".



كانت مجاميع من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد هاجموا مبنى قناة الرابعة المستقلة وقامو بالعبث بمحتويات مكتبها ببغداد على خلفية بث القناة برنامج حواري تناول فيه أن التيار الصدري جلس مع المحتل الأمريكي وأن أتباع جيش المهدي باعوا سلاحهم إلى القوات الأمريكية.



وتدخلت القوات الأمنية وقامت بإبعاد المجاميع وفرضت طوقا أمنيا في محيط القناة التلفزيونية.



من جانب آخر، دعا بيان لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية اليوم المواطنين والأحزاب والتيارات والفعاليات السياسية والدينية كافة إلى التعامل وفق الأطر القانونية مع المخالفات التي قد تصدر عن وسائل الإعلام، واللجوء إلى القضاء أو هيئة الإعلام والاتصالات لتقديم شكاوى رسمية ضد أية مؤسسة إعلامية مرخصة ترى أنها خالفت لوائح السلوك المهني ولائحة قواعد البث الإعلامي.