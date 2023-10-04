رئيس آبل: التغير المناخي أكبر تحدي للشركات

قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، إن العواقب السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري تمثل تحديا كبيرا للشركات، مضيفا أن التغير المناخي هو أكبر مشكلة ملحة في الوقت الراهن.

وقال كوك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لا توجد أزمة أكبر من التغير المناخي. لا يجب أن تنظر إلى ما وراء الصيف، حيث موجات الجفاف وحرائق الغابات وارتفاع درجة حرارة الأرض.. كل هذه الأشياء تذكرنا بأهمية هذا الأمر".

وجاءت تصريحات كوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة نورديلاند الدنماركية حيث تدير محطة للطاقة الشمسية مع شريك دنماركي لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل مركز بيانات آبل الأوروبي في مدينة فيبورج.

وأضاف كوك: "اعتقد أن من مصلحة المساهمين تماما تعامل الشركات مع التغير المناخي".

وشدد كوك على أن السياسة البيئية لمجموعة آبل ليست مجرد "غسيل سمعة بيئية" وهو الأسلوب الذي يعتبره كوك "سلوك مستهجن"، وقال "إذا نظرتم لما نقوم به سترون أننا نقوم بعمل جاد" للتعامل مع أزمة التغير المناخي.

يذكر أن مكاتب آبل ومتاجر التجزئة ومنشآت التصنيع التابعة لها وصلت إلى مرحلة الحياد الكربوني منذ 2020، بحسب الشركة، التي التزمت بالوصول إلى مرحلة الحياد الكربوني بالكامل بحلول 2030. وبحلول هذا الوقت لن تكون كل عمليات آبل فقط محايدة كربونيا، وإنما كل سلاسل الإمداد التابعة لها أيضا.

وتشمل هذه الحسابات استهلاك الطاقة من أجهزة أبل نفسها.

وشدد كوك على أن محطة الطاقة الشمسية تقدم مثالا لأنشطة الشركة المناخية.

وقال: "نحصل على 30%من مكونات آبل ووتش من خامات تمت إعادة تدويرها. وسنستغنى عن اللدائن في كل أنشطة التغليف بحلول العام المقبل".

وعلق كوك على الانتقادات الموجهة إلى آبل بأنها تجعل من الصعب على عملائها القيام بإصلاح منتجاتها وقال "فيما يتعلق بالإصلاح، قمنا بالكثير بالفعل.. لدينا عدد كبير من الأشخاص الحاصلين على شهادات لتقديم خدمات الإصلاح"، مضيفا أن الكثير من الناس لا يريدون إصلاح هواتفهم لذلك تحاول آبل تسهيل عثورهم على موفري خدمات الإصلاح.

وتابع أن آبل تريد من الناس استبدال هواتفهم القديمة بأي هاتف جديد "وإذا كان الهاتف القديم مازال يعمل، فإننا نقوم تنظيفه وإعادة بيعه. أما إذا لم يكن يعمل فإننا نعيد تدوير مكوناته".