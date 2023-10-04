المنتخب السعودي للفروسية يتوج بذهبية قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية

حصد المنتخب السعودي للفروسية، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية في مسابقة قفز الحواجز للفرق، ضمن دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في مدينة هانجتشو الصينية.

ومثل المنتخب السعودي في المنافسة كل من مشاري الحربي، عبد الله الشربتلي، عبد الرحمن الراجحي، ورمزي الدهامي ، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأربعاء.

وحل المنتخب السعودي في المركز الأول خلال الترتيب العام، بزمن بلغ 71ر220 ثانية دون أن يسجل أي أخطاء، قبل أن تنتقل المنافسة إلى شوط التمايز الذي نافس فيه المنتخب السعودي نظيريه القطري والإماراتي.

وتعتبر هذه هي الذهبية الثالثة للسعودية في دورة الألعاب الآسيوية، بعد ذهبيتي العدائين يوسف مسرحي في سباق 400 متر، وعيسى غزواني في سباق 800 متر بمنافسات ألعاب القوى.