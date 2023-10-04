أحمد أبو الغيط: سقطة 1967 كسرت عبد الناصر وتسببت في موته صغيرا

أبدى السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، رأيه وشهادته في تجربة الرئيس جمال عبد الناصر السياسية.

ووصف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، الرئيس الراحل؛ بالشخصية العظيمة صاحبة البصمات العميقة على بنيان المجتمع المصري.

وقال إن «عبد الناصر» استطاع أن يحدث تحولات هائلة على الصعيد السياسي والتي تمثلت في بناء الليبرالية والبرجوازية المصرية والطبقة المتوسطة، منوها أن الليبرالية ليست وليدة اليوم بل مرت بمراحل متدرجة بدأت بعهد محمد علي مرورا بعبد الناصر وثورة 1952.

وأضاف أن تأثيره كان بالغا الأهمية على الشخصية المصرية والحس الاجتماعي، عدا «سقطته» التي أحدثت بداخله صدمة عندما كان يبلغ من العمر 25 عاما، معقبا: «كانت له سقطة واحدة 67 واحتلال الأراضي المصرية».

وتابع: «عشت حتى بلغت وزيرا للخارجية وكنت ملحقا وغادرت وزارة الخارجية والهم كان تصفية آثار هزيمة 1967؛ التي لا يزال يعانون منها الفلسطينيون والسوريون، هذه السقطة كانت حزينة جدا في حياة عبد الناصر، هي التي كسرته وتسببت في موته وهو صغير حين مات في عمر 52 عاما».

وأضاف أن قوة شخصية عبد الناصر تمثلت في عناده وإصراره على إعادة بناء الجيش المصري والتصدي للعدو الصهيوني وعدم التسليم حتى تسليم الراية إلى الرئيس السادات ليحقق هدفه.