يستضيف مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية في السادسة والنصف مساء غدا الخميس، أمسية بعنوان "أكتوبر بين النص والشاشة" ضمن سلسلة لقاءات "البيت" الشهرية، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قنوش.

الندوة التي تأتي فى اطار احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وتعدها وتديرها الكاتبة والناقدة السكندرية ريم أبو الفضل، وتتضمن قراءة وتحليل لرواية "الحرب في بر مصر" للكاتب الكبير يوسف القعيد، مع عرض مقاطع من فيلم "المواطن مصري" المأخوذ عن الرواية

. يذكر أن "البيت" لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.