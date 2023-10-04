ضبط 37 شيكارة دقيق مدعم و5 أطنان سكر في حملة تموينية بدسوق

تمكنت حملة مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين، من ضبط 37 شيكارة دقيق بلدي مدعم، ووصل وزن الشيكارة الواحدة 50 كجم.

وتحرر المحضر رقم 13618 لسنة 2023 جنح مركز دسوق، كما تم ضبط 68 كيلو سكر بدون فواتير، وتحرر المحضر 13619، و13620 سنة 2023، فيما حررت الحملة محضر إدارة نشاط بدون ترخيص، لصاحب محل بقالة.

فيما تمكنت الحملة من تحرير محضر بيع سكر بأزيد من التسعيرة، كما تمكنت الحملة من ضبط 5 أطنان سكر بإحدى مصانع الحلويات، وتحرر المحضر رقم 13055 جنح مركز دسوق.