سلوفاكيا تفرض إجراءات تفتيش عشوائية على الحدود مع المجر

تعتزم سلوفاكيا فرض إجراءات تفتيش عشوائية على حدودها مع المجر، في محاولة لمنع المهاجرين غير القانونيين من دخول البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار، الذي تم الاعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني للحكومة اليوم الأربعاء، يأتي عقب أن عززت ألمانيا الأسبوع الماضي من إجراءات التفتيش على حدودها الشرقية مع بولندا وجمهورية التشيك.

وردت السلطات في براغ ووارسو بفرض إجراءات تفتيش عشوائية على الحدود مع سلوفاكيا.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من غد الخميس. ومن المقرر أن يستمر تنفيذها لمدة 10 أيام، ولكن يمكن تمديدها.

يذكر أن سلوفاكيا سجلت عددا قياسيا من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم جاءوا من سوريا. وقد استخدم أكثر من 25 ألف مهاجر ما يطلق عليه " طريق البلقان" عبر سلوفاكيا هذا العام، وهو عدد أعلى بواقع عشر مرات من المتوسط السنوي الذي تم تسجيله ما بين 2017 و2021.