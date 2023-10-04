نوفارتس تدرس بيع بعض أصول شركة العلاج الإشعاعي التابعة لها

قالت مصادر مطلعة إن شركة الأدوية السويسرية العملاقة نوفارتس تدرس بيع أجزاء من شركة العلاج الإشعاعي التابعة لها أدفانسد أكسلريتور أبيكلشنز "إيه.إيه.إيه"، لتنضم إلى الاتجاه السائد في صناعة الدواء العالمية نحو التخلص من الأنشطة والقطاعات الأقل نموا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن نوفارتس مازالت في المراحل الأولى من دراسة بيع بعض أصول قطاع التصوير التشخيصي في شركة إيه.إيه.إيه، ومازالت المحادثات مستمرة لكن لا يوجد تأكيد بالتوصل إلى أي اتفاق في نهاية المطاف.

يذكر أن شركة إيه.إيه.إيه تنتج الأدوية الإشعاعية المستخدمة في علاج أمراض مثل السرطان. كما تقدم أجهزة التصوير الجزيئي للمساعدة في تشخيص الإصابة بالسرطان أو أمراض الأوعية الدموية والأعصاب في مراحلها المبكرة.

يذكر أن نوفارتس تحت قيادة رئيسها التنفيذي فاس ناراسيمان، انضمت إلى التيار السائد للتخلص من القطاعات والأنشطة الأقل نموا والتركيز على الأنشطة والمجالات الأكثر نموا وربحية.

وفي يونيو الماضي وافقت نوفارتس على بيع جزء من محفظة منتجاتها لعلاج أمراض العيون إلى شركة باوش آند لومب كورب في صفقة تصل قيمتها إلى 5ر2 مليار دولار. في الوقت نفسه اشترت شركة شينووك ثيرابيوتيكس مقابل حوالي 5ر3 مليار دولار في وقت سابق من العام الحالي، لكي تضيف إلى محفظتها علاجين واعدين لمرض نادر في الكلى.

يذكر أن إيه.إيه.إيه تأسست عام 2002 كشركة مستقلة عن المؤسسة الأوروبية للأبحاث النووية. واستحوذت عليها نوفارتس مقابل حوالي 9ر3 مليار دولار في 2017.