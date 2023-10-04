رصدت مبادرة "شواهد مصر"، المهتمة بكشف وإنقاذ الآثار غير المسجلة، ثامن سرقة للآثار غير المسجلة بقرافات القاهرة التاريخية، بواسطة مؤسس المبادرة الباحث حسام عبد العظيم.

وقالت المبادرة في بيانها عبر صفحتها على فيسبوك، إن السرقة كانت لتركيبة "مصطفى ماهر باشا" بقرافة الإمام الشافعي، وتعود لعهد محمد سعيد باشا، ويبلغ عمرها حوالي 165 عاما.

* ما تفاصيل التركيبة المسروقة؟

وأوضح بيان المبادرة، أن تركيبة القبر الرخامية البديعة لمصطفى ماهر باشا تتكون من مستوى واحد على الطراز الأوروبي من الرخام أعلاه شاهدان رئيسي ومضاهي -أو خلفي- ، حيث تمتاز هذه التركيبة بروعة زخارفها الأوروبية وهي الطُرُز البديعة التي أدخلها محمد علي لمصر ليكوِّن بذلك عصراً آخر في العمارة والفنون ليُضاف إلى عمارة وفنون مصر الزاخرة عبر آلاف السنين.

* زخارف بديعة

وأضافت المبادرة أنه نُقِشَ على هذا المستوى زخارف نباتية بديعة أوروبية الطراز يعلوها بحراً في داخله على دائر التركيبة نُقِشَت آية الكرسي.

* ماذا نُقش على التركيبة؟

وعلى الشاهد الخلفي للتركيبة نُقِشَت زخارف نباتية رشيقة وأعلى الشاهد الرئيسي طربوش (يوضح أن صاحب التركيبة هو رجل) وهو يعد جزءا مهما من التركيبة حيث يوضح الشكل الفني للطرابيش في تلك الفترة.

وكُتِبَ ونُقِشَ على الشاهد باللغة العربية كالتالي: "هو الخلّاق الباقي هذا قبرالمرحوم مصطفى ماهر باشا ابن المرحوم طوسون آغا توفي إلى رحمة الله تعالى في 13 جمادى أول سنة 1280".

* من صاحب التركيبة؟

ومن النص السابق نعلم أن تركيبة القبر لمصطفى ماهر باشا بن طوسون آغا -وطوسون آغا هذا هو أحمد طوسون آغا درامه لي المسروقة تركيبته أيضا من نفس حوش الدفن-.

وقد توفي مصطفى ماهر باشا رحمه الله تعالي في عهد الخديوي إسماعيل باشا حفيد محمد علي باشا الكبير وذلك في 13 جماد أول سنة 1280 هجرية الموافق 26 أكتوبر سنة 1863 ميلادية أي بعد تولي إسماعيل حكم مصر بحوالي 9 أشهر.

وذكرت المبادرة أن هذه التركيبة الرخامية البديعة أوروبية الطراز، سُرقت جميع جوانبها البديعة وذلك خلال فترة الإزالات المنتشرة بقرافة الإمام الشافعي الفترة الماضية.