أكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في السودان عبدالكريم حمدو، استرداد نسخة من نظام سجلات كل المجرمين والمطلوبين للعدالة بجانب العمل على استعادة واسترداد البصمة، مشيرا إلى أن عمل الأدلة الجنائية مستمر في كافة ولايات البلاد.

جاء ذلك بعد فرار العديد من السجناء خاصة من رموز نظام البشير إثر اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفق شبكة العربية.

وقال إن خدمة شهادة حسن السير والسلوك الخاصة بالسفر للخارج تتوفر فقط في مدينتي عطبرة وبورتسودان، كاشفا عن أن الحرب الدائرة في الخرطوم أفقدت الإدارة نظام فحص الجينات الوراثية والكلاب البوليسية.

وأضاف أن الأدلة الجنائية تتدخل في جرائم تزوير شاسيهات السيارات والتزوير في الأرقام المتسلسلة للأسلحة ولديها الكفاءة في اكتشاف أي عمليات تزوير ترتكب بشأنها.

وأشار إلى أن إدارته استأنفت مباشرة نشاطها من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل وتعمل ضمن لجنة تفعيل العمل الجنائي التي تعني بالجرائم والانتهاكات والمخالفات التي ارتكبت خلال الحرب.

وكان القائم بأعمال وزير الداخلية السوداني، خالد حسان، قد اتهم قوات الدعم السريع بانتهاك مقار الشرطة في بعض المناطق.