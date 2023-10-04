أسامة كمال: التواجد في احتفالية نصر أكتوبر شرف لي

قدم الإعلامي أسامة كمال، فقرة ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد التي مرّ عليها 50 عاما، مؤكدًا أن «التواجد في احتفالية نصر أكتوبر شرف له».

وقال إن «قلعة صلاح الدين تشمل مجموعة من المقتنيات كالمتعلقات الشخصية والأوسمة والنياشين، فضلا عن الأسلحة التي تم الحصول عليها من أسرى العدو الإسرائيلي عام 1973، وأيضا السلاح الذي استخدمه الجيش المصري».

وأضاف كمال خلال كلمته أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، التي تنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «شرفت بزيارة المتحف وأدعو الجميع لزيارته، سواء كانوا أطفالا أو رجالا أو سيدات وغيرهم من مختلف الأعمار».

وتابع الإعلامي: «معظم المتواجدين في القاعة لم يحضروا أيام حرب أكتوبر باستثناء أبطال الحرب المتواجدين معنا»، متابعا أنه خلال فترة الحرب لم يكن التوثيق كافٍ على الأقل على مستوى عموم الناس.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد التي مرّ عليها 50 عاما.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن تشهد الندوة، عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.