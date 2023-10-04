لاوتارو مارتينيز يحسم الجدل حول مستقبله مع إنتر ميلان

حسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، الجدل حول مستقبله مع النيراتزوري الفترة المقبلة، مؤكدًا على اقتراب تجديد تعاقده مع الفريق الإيطالي.

قال لاوتارو مارتينيز في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو على "تويتر":" وكيل أعمالي يعمل على عقدي الجديد هنا في في إنتر ميلان".

أضاف:" أنا سعيد للغاية، وأبذل قصارى جهدي للنادي، وعائلتي أيضًا تحب التواجد هنا".

أتم:" لا أرى أي داعي للتغيير والانضمام إلى ناد آخر".

انضم لاوتارو مارتينيز إلى إنتر ميلان في 2018 قادمًا من راسينج كلوب ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق الإيطالي حتى 2026.

ونجح إنتر ميلان في الفوز على بنفيكا بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة ولديه أربع نقاط بالتساوي مع المتصدر ريال سوسيداد.