السعودية: موسم الرياض بهويته الجديدة يُزين قميص روما الإيطالي لموسمين قادمين

يُزين شعار موسم الرياض بهويته الجديدة قمصان نادي إيه إس روما الإيطالي لموسمين مُقبلين؛ بعد توقيع الطرفين شراكة بينهما لترويج أحد أكبر الفعاليات الترفيهية السنوية في العالم من خلال أحد أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفية بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية مع النادي الإيطالي، سيزين شعار موسم الرياض قمصان جميع فرق الجيالوروسي الشهير للرجال والسيدات والشباب، بحسب صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء.

وتتضمن الشراكة أيضًا إقامة مباراة ودية واحدة في كل موسم، أولاها ستقام خلال موسم الرياض لهذا العام، ليعود فريق الجيالوروسي للعب في السعودية بعد مرور أكثر من 40 عامًا على زيارتهم الأخيرة للمملكة.

وكان نادي روما قد تُوّج بالفوز بأول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2022، وهو يُعد أحد عمالقة كرة القدم الإيطالية، حيث فاز ثلاث مرات بلقب الدوري الإيطالي، آخرها في عام 2001، كما فاز 9 مرات ببطولة كأس إيطاليا. كما يتولى قيادة الفريق جوزيه مورينيو، الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا، وأحد أبرز مدربي كرة القدم عالمياً.

وسيحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، ويستعد لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم إلى عاصمة السعودية للاستمتاع بالعديد من التجارب الترفيهية من حفلات موسيقية ومعارض ومسابقات وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.