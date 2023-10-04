رحلة بحرية لنجوم الفن على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي

نظمت إحدى الشركات رحلة بحرية لمجموعة من نجوم الفنانين، أبرزهم محمود حميدة وإلهام شاهين وسلوى محمد علي ومنال سلامة في الإسكندرية، على هامش مهرجان مهرجان الإسكندرية السينمائي.

واستمتع النجوم بطقس مدينة الإسكندرية قبل ساعات من ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وسط أجواء من البهجة والصداقة الواضحة بينهم، وشارك في الجولة البحرية كل من أمير شاهين، وإلهام صفي الدين، ونيرمين الفقي، وعدد من المكرمين من المهرجان هذا العام.

وشهدت الجولة البحرية التي نظمتها إحدى الشركات أجواء عائلية مرحة بين إلهام شاهين وعائلتها التي حرصت على التواجد معها في الدورة التي تحمل اسمها، وحضور تكريمها في حفل الافتتاح.

وتختتم الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، فعالياتها غدا الخميس، بعد انطلاقه يوم الأحد الماضي بحفل أقيم في مكتبة الإسكندرية، وشهد حضورا فنيا وإعلاميا كبيرا.