أكسيوس: زيارة سرية لكبار مستشاري بايدن إلى الرياض بخصوص إسرائيل

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن مجموعة من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن زارت سرا المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل.

ونشر موقع "أكسيوس"، اليوم الأربعاء، أن زيارة كبار مستشاري بايدن للسعودية كان الغرض منها مواصلة المفاوضات حول عقد اتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وتؤكد المصادر المطلعة على تفاصيل تلك الزيارة أن إدارة بايدن تأمل في تحقيق ما يسمى "صفقة عملاقة" وذلك قبل أن يبدأ الرئيس الحالي توجيه جهوده نحو حملة إعادة انتخابه في عام 2024.

هذا وكان منسق البيت الأبيض لسياسات الشرق الأوسط، وكبير مستشاري بايدن لشؤون الطاقة والبنية التحتية آموس هوكشتاين، من بين المسئولين الذين زاروا الرياض، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وبحسب "أكسيوس"، تمت الزيارة يوم الخميس الماضي ولم تستغرق سوى ساعات قليلة، ومن جهته، لم يصدر البيت الأبيض أية تصريحات رسمية بشأن هذه الزيارة.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في سبتمبر الماضي خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن المملكة "تقترب كل يوم" أكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.