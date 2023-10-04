مدرب فرايبورج الألماني: مواجهة ويستهام بالدوري الأوروبي ستكون مميزة

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قال كريستيان ستريتش، المدير الفني لفريق فرايبورج الألماني، إن مواجهة ويستهام يونايتد الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي ستكون مميزة للغاية.

وأضاف ستريتش في مؤتمر صحفي: "أنا سعيد لأننا سنقيس مستوانا أمام فريق إنجليزي قوي. الدوري الإنجليزي هو أقوى دوري".

وستكون مواجهة غدا الخميس هي أول مباراة لفرايبورج أمام فريق إنجليزي.

وتابع مدرب فرايبورج: "لقد لعبت كرة القدم لفترة ولم يسبق لي مواجهة فريق إنجليزي في مباراة تنافسية، هذا شيء مميز للغاية".

من جانبه قال فينسنزو جريفو مهاجم فرايبورج: "من الرائع السفر إلى لندن"، وذلك في المباراة الثانية بدور المجموعات من البطولة. وتابع: "أنت تعمل على ذلك طوال العام، ذلك سبب سعادتي والأمر ذاته بالنسبة للفريق".

وستحضر جماهير فرايبورج المباراة، حيث ستملأ مدرجات ملعب "أوروبا بارك"، حيث لن يتم السماح لجماهير ويستهام بالحضور بناء على العقوبة المسلطة عليه من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وأوضح ستريتش: "لن أفتقدهم كثيرا، أنا سعيد لأن الناس في فرايبورج والمنطقة المحيطة سيتواجدون في المباراة، لذلك سيكون هناك المزيد من المقاعد لجماهيرنا".

وسيغيب المهاجم مايكل جريجورتش بعد إصابته في ربلة الساق، فيما قد تتسبب إصابة عضلة المقرب في غياب لاعب الوسط يانيك كيتيل .