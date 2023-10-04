إيقاف وتغريم ريس جيمس لسوء سلوكه تجاه حكم مباراة تشيلسي وأستون فيلا

قرر الاتحاد الإنجليزي، تغريم ريس جيمس، لاعب فريق تشيلسي، مبلغ 90 ألف جنيه إسترليني، وإيقافه مباراة واحدة.

وتأتي عقوبة جيمس بعد اعترافه بإساءة معاملة حكم مباراة فريقه ضد أستون فيلا الشهر الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفريق اللندني صفر / 1.

وتم توقيع العقوبة على اللاعب الإنجليزي الدولي - 23 عاما-، الذي لم يكن في تشكيلة تشيلسي للمباراة، التي أقيمت بملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، بسبب معاناته من الإصابة، وذلك عقب سوء سلوكه مع حكم اللقاء أثناء تواجدهما في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس عقب انتهاء المباراة.

وكتب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا): "تم إيقاف ريس جيمس مباراة واحدة وغرامة قدرها 90 ألف جنيه إسترليني لانتهاك لوائح الاتحاد خلال مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا يوم الأحد 24 سبتمبر".

وأضاف الاتحاد في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "اعترف المدافع بأنه استخدم كلمات وسلوكا غير لائق و/أو مهينا و/أو مسيئا تجاه حكم المباراة في النفق بعد صافرة النهاية".

وأوضح: "فرضت لجنة تنظيمية مستقلة تلك العقوبات بعد جلسة استماع، وسيتم نشر حيثياتها كتابة في أقرب فرصة".

وتعرض جيمس لإصابة في أوتار الركبة أثناء التدريبات الشهر الماضي ولم يظهر مع الفريق الأزرق منذ تعادله 1 / 1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الافتتاحية للمسابقة هذا الموسم.

ويأمل تشيلسي في أن يكون جيمس جاهزا للعودة إلى الملاعب في مباراة الفريق ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي يوم 21 أكتوبر الجاري.