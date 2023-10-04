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أشادت الفنانة إسعاد يونس، بالفنان صلاح عبدالله، وذلك خلال استضافتها له بحلقة جديدة من برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الثلاثاء.

ووصفت «عبدالله» بأنه «أحد أيقونات الفن، ومن أجمل فناني مصر على مدى عصور كثيرة»، مشيرة إلى أنه «عابر للأجيال، كما أنه نجم لجيله والأصغر منه».

وقالت: «بدأ المشوار من بدري ومن تحت جدًا وبشغف جديد، وشخص متنوع ومتعدد المواهب، كان مخرجًا والآن شاعر وفنان جميل وممثل عظيم وكوميدي وتراجيدي بنفس القوة والقدر».

وذكرت أن «عبدالله» صنع مجده مع الفنانين: نور الشريف ومحمود عبدالعزيز ومحمد صبحي وأحمد عز وكريم عبدالعزيز، وصولا لعلي ربيع ومصطفى خاطر.

وأعرب الفنان عن سعادته بتلك المقدمة، قائلًا: «أسعدتيني يا إسعاد مصر، أيقونة كبيرة عليا، عاوزاني أتعامل مع الناس على إني أيقونة؟ خلاص أنتِ أيقنتيني».

أما الفنانة فأكدت أن «صلاح عبدالله حالة فريدة من نوعها»، مختتمة: «حب الفنانين لك في المطلق حاجة فريدة، أنت جميل وأيقونة يا صلوحة.. مقدرش أقول لك يا عم صلاح أنا أكبر منك».