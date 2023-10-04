الشرطة العراقية: ضبط أسلحة وقذائف هاون في عمليات تفتيش ببغداد وبابل

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، ضبط أسلحة وقذائف هاون خلال عمليات تفتيش في بغداد وبابل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان لقيادة الشرطة، جاء فيه أن "قطعات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تواصل جهودها الأمنية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين من خلال تنفيذ عمليات التفتيش، حيث تمكّنت ضمن قواطع مسؤوليتها في مناطق (الإصلاح، المهندسين، السكلات) ببغداد، من ضبط (9 بنادق مختلفة الأنواع، 9 مسدسات، 4 مخازن مسدس، 27 مخزن بندقية مختلفة الأنواع، 200 رصاصة، ومواد أخرى)".

وأضافت، أنه "في ذات السياق بعملية أمنية أخرى، نفّذت قوة من اللواء السادس عشر الفرقة الرابعة بإسناد الجهد الاستخباري، عملية تفتيش في منطقة (صحراء الهوتة) بمحافظة بابل، أسفرت عن العثور على 10 قذائف هاون".

وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم تنفيذ عملية أمنية في صلاح الدين وقالت إن" قوة من اللواء 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، نفذت عملية تفتيش أمنية شرق صلاح الدين"، وفقا لـ"واع".

وأضافت: "العملية شملت تفتيش حاوي وقرية تبه سوس، حيث تم تنفيذ عملية مسح وتفتيش أمنية واسعة النطاق ضمن قاطع المسئولية"، لافتا، إلى أنه "تأتي بهدف إدامة الأمن والاستقرار في القاطع والحفاظ على سلامة المدنيين".