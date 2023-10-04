رئيس أستون مارتن: لا حاجة للتمويل من أجل تحدي فيراري

قال الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن لاجوندا جلوبال هولدنجز، إن شركة صناعة السيارات البريطانية الفارهة لا تحتاج إلى تمويل جديد "على الإطلاق" للتنافس مع فيراري وغيرها من العلامات التجارية الفارهة البارزة.

وقال سترول في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء: "كان آخر جمع لرأس المال بهدف تسديد ديوننا المتوسطة، وهو ما سنفعله قريبا جدا.. فيما عدا ذلك، الشركة لديها الأموال الكافية".

وتابع سترول، أن قرار الانضمام إلى سباق فورمولا 1 كان أداة تسويق "تحويلية" بالنسبة لاستون مارتن وساعد في تقديم العلامة التجارية إلى قاعدة عملاء أصغر سنا، مضيفا أن طلبات حجز السيارة "لم يكن أقوى على الإطلاق".

وتعتزم أستون مارتن المشاركة في سباق "لو مان" للسيارات الفائقة الذي يستمر على مدى 24 ساعة في عام 2025 بنموذج أولى من السيارة "فالكيري"، مما يتيح لها الوصول إلى كل أنواع سباقات التحمل.

يذكر أن شركة صناعة السيارات البريطانية تمر بفترة تحول تحت قيادة سترول، الذي أنقذ الشركة عام 2020 غير أنه احتاج إلى جمع المال عدة مرات منذ ذلك الحين، ولدى الشركة تاريخ طويل من المشكلات المادية وتغيير الملكية.