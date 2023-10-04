رئيس كوريا الجنوبية: نظرية السلام الزائف والأنباء الزائفة تهدد الأمن والديمقراطية

دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول إلى تعزيز عقلية الأمن القومي، واتخاذ موقف شامل، فيما وصف "نظرية السلام الزائف" و"الأنباء الزائفة" بأنها تمثل تهديدات للأمن والديمقراطية.



وفي حفل ،أقيم بمناسبة الذكرى الـ71 لإقامة "رابطة المحاربين القدامى الكورية" اليوم الأربعاء، قال يون إن الحرية والسلام، اللذين تم الحفاظ عليهما بدماء الأبطال، الذين ضحوا من أجل البلاد، يتعرضان لتهديد، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وانتقد الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الشمالية بسبب المضي قدما في برامجها النووية والصاروخية، على الرغم من التحذيرات المتكررة، من المجتمع الدولي ، خلال العقود العديدة الماضية، بالإضافة إلى تهديدها باستخدام الأسلحة النووية.



وتابع الرئيس الكوري الجنوبي أن "نظريات السلام الزائف، يتم نشرها من خلال دعوات لرفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بشكل استباقي وحل قيادة الأمم المتحدة وإعلان نهاية الحرب الكورية وإنهاء التدريبات المشتركة مع أمريكا.



كما تعهد الرئيس بترقية التحالف مع أمريكا إلى تحالف يرتكز على الردع النووي، بينما يعزز التعاون الأمني الثلاثي مع أمريكا واليابان، حيث أثبت التاريخ أن السلام والأمن، يتم حمايتهما من خلال القوة.