ميدو: محامي كهربا عرض على الزمالك دفع الغرامة دون الفوائد

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كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وعضو اللجنة الفنية السابق بالنادي، تفاصيل عرض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، لإنهاء أزمة الغرامة المستحقة ضده لصالح القلعة البيضاء.

الزمالك حصل على قرار من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بتغريم كهربا مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد البنكية منذ كسر عقده في شهر يونيو 2019.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «محامي كهربا عرض على إدارة الزمالك الحالية دفع الغرامة المفروضة ضده فورًا دون سداد الفوائد البنكية التي تبلغ حوالي 300 ألف دولار».

وأضاف: «إدارة الزمالك تميل للموافقة على العرض ولكنها تريد تأجيل هذا الملف إلى المجلس المنتخب».

كما تحدث ميدو عن تجديد الزمالك لعقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، حيث قال: «الزمالك جس نبض أحمد فتوح بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي».

وأتم: «اللاعب وضع بعض المطالب المنطقية، فهو يستحق رفع راتبه السنوي بعدما أصبح عنصرًا دوليًا لا غنى عنه».