تأهل الأهلي حامل اللقب إلى نهائي كأس مصر 2022-2023 بعد فوزه على انبي 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز طرفا نصف النهائي الأخر والمقرر لها 8 نوفمبر المقبل.

سيطر الأهلي على المباراة بهجمات متواصلة وتمريرات من العمق والأطراف بحثًا عن هز الشباك، وتصدى القائم لهدف محقق من تسديدة حسين الشحات في الشوط الأول، حتى تمكن أليو ديانج بمهارة من الحصول على ركلة جزاء سددها علي معلول في الشباك، ليتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 33، وبعدها ينجح موديست في تسجيل الهدف الثاني وأول أهدافه مع الأهلي في الدقيقة 51، قبل أن يختتم إمام عاشور الثلاثية في الدقيقة 86 وأول أهدافه مع الأهلي هذا الموسم أيضًا.

بهذه النتيجة ينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز التي تقام يوم 8 نوفمبر القادم على كأس البطولة.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية كعادة مباريات كأس مصر وسعى الأهلي من البداية إلى محاصرة منافسه في نصف ملعبه وفتح الثغرات الهجومية سواء من العمق أو الأطراف، فيما اعتمد إنبي على تضييق المساحات واستغلال الهجمات المرتدة التي تحطمت سريعًا على صخرة الدفاع بقيادة الثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.

في الدقيقة 11 كاد حسين الشحات يضع الأهلي في المقدمة من تمريرة طويلة بقدم بيرسي تاو وصلت إلى الشحات في الناحية اليمنى، فتقدم وراوغ وسدد كرة مقوسة بمهارة فائقة أخطأت الطريق إلى الشباك وارتدت من القائم الأيسر لحارس مرمى إنبي عبد العزيز البلعوطي.

واصل الأهلي تفوقه الهجومي، ومع الدقيقة 13 تصل الكرة إلى موديست في منطقة جزاء إنبي فمرر إلى الخلف إلى محمد مجدي أفشة فسدد بباطن القدم كرة قوية مرت من فوق العارضة، لتعلن عن اقتراب الأهلي من هز الشباك والتقدم بالهدف الأول.

في الدقيقة 31 يمرر حسين الشحات الكرة في العمق إلى أليو ديانج داخل منطقة الجزاء، فتقدم وراوغ وهو في طريقة إلى المرمى يتعرض للعرقلة من مدافع إنبي أحمد كالوشا، فلم يتردد حكم المباراة طارق مجدي في احتساب ركلة جزاء للأهلي.

الهدف الأول:

تصدى علي معلول لركلة الجزاء فتقدم وسدد الكرة قوية وبمهارة وثقة بباطن القدم لتسكن الكرة الزاوية اليمنى العليا لحارس إنبي عبد العزيز البلعوطي، ويتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 33.

واصل الأهلي سيطرته على نصف الملعب وعلى مجريات اللعب، ويتعرض حسين الشحات للعرقلة ولكن الحكم لم يحتسب المخالفة بغرابة حتى أطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1/0.

الشوط الثاني:

دخل الأهلي الشوط الثاني بنفس القوة والحماس بحثًا عن الهدف الثاني، وسعى خط الهجوم لفتح الثغرات واكتشاف منطقة جزاء إنبي.

الهدف الثاني:

في الدقيقة 51 يستغل موديست خطأ دفاعيًّا وسدد بباطن القدم لترتطم الكرة بأقدام الدفاع مجددًا وتعانق الشباك، ليسجل موديست الهدف الثاني وأول أهدافه مع الأهلي هذا الموسم.

في الدقيقة 58 ينشط إنبي هجوميًّا وينقذ محمد الشناوي فرصة محققة من انفراد بالمرمى محافظًا بيقظته وسرعة انقضاضه على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 67 كاد موديست يسجل ثالث الأهداف عندما تسلم تمريرة محمد مجدي أفشة وسدد لكن مدافع إنبي سيف الخشاب وضع قدمه في الكرة محولًا تسديدة موديست إلى ركلة ركنية.

أجرى الأهلي التغييرين الأول والثاني في الدقيقة 68 بمشاركة إمام عاشور ومحمد كريستو بدلًا من حسين الشحات وبيرسي تاو.

في الدقيقة 72 يسجل أحمد كالوشا، لاعب إنبي هدفًا من تسلل واضح ويؤكد حكم الفيديو صحة المخالفة ليتم إلغاء الهدف.

أجرى الأهلي التغيير الثالث في الدقيقة 78 بخروج محمد مجدي أفشة ومشاركة أحمد نبيل كوكا، ثم التغييرين الرابع والخامس في الدقيقة 85 بخروج موديست ومروان عطية ومشاركة محمود كهربا وطاهر محمد.

الهدف الثالث:

في الدقيقة 86 يسجل إمام عاشور الهدف الثالث بمجهود فردي، بعدما تسلم رأسية من محمود كهربا على حدود منطقة الجزاء، تقدم عاشور بالكرة وسط دفاعات إنبي ويسدد في المرمى مسجلًا الهدف الثالث.

كاد كريستو يسجل رابع الأهداف في الدقيقة 92 بعدما تسلم تمريرة كهربا السحرية وسدد لكن حارس إنبي تصدى للتسديدة وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 3/0 والصعود لنهائي بطولة كأس مصر.