الحكم غيابيا بسجن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا 8 سنوات ونصف

قضت محكمة روسية، بسجن الصحفية مارينا أوفسيانيكوفا، التي جذبت انتباه العالم بسبب احتجاجها المناهض للحرب خلال بث إخباري مباشر من التلفزيون الروسي، بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، اليوم الأربعاء، أن محكمة في موسكو أدانت أوفسيانيكوفا غيابيا بتهمة نشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة الروسية عن عمد.

وأثارت المحررة السابقة، التي كانت لا تزال تعمل في التلفزيون الحكومي الروسي في ذلك الوقت، ضجة في مارس 2022، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعملت أوفسيانيكوفا، في القناة الأولى الروسية وكانت تعتبر موالية للكرملين حتى رفعت لافتة مناهضة للحرب أمام الكاميرا في نشرة الأخبار المسائية الرئيسية تقول: "أوقفوا الحرب - إنهم يكذبون عليكم".

وبموجب القانون الروسي، لا يمكن الإشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا إلا كعملية عسكرية خاصة.

وجرى تشديد العقوبات التي يتم فرضها على انتقاد تصرفات الجيش الروسي العام الماضي.

وبعد الاحتجاج، عملت أوفسيانيكوفا، التي تبلغ من العمر الآن 45 عاما، في صحيفة "فيلت" الألمانية، من بين وسائل إعلام أخرى لكنها عادت بعد ذلك إلى روسيا واحتجت على الحرب مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالقرب من الكرملين.

وفي أكتوبر 2022، قال محاميها إنها غادرت البلاد إلى الأبد وتوجهت إلى مكان ما في أوروبا، وليس من المعروف بالضبط أين تقيم أوفسيانيكوفا وهي أم لطفلين.

وغادرت الابنة البلاد مع أوفسيانيكوفا، بينما بقي الابن مع والده في روسيا.