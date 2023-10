أصيب عدد من الأشخاص بجروح، في حادث إطلاق نار وقع قرب جامعة في بالتيمور، حسبما أفادت شرطة المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وأعلنت شرطة بالتيمور - أكبر مدن ولاية ميريلاند - على منصة «إكس»، تدخل عناصرها في حالة إطلاق نار جارية قرب حرم جامعة مورجن ستيت، وفق وكالة فرانس برس.



وجاء في المنشور: «تؤكد شرطة بالتيمور إصابة عدد من الضحايا»، داعية السكان إلى الاحتماء وتفادي المنطقة.



كما حضّت الجامعة الطلاب وأفراد عائلاتهم على البقاء بمنأى عن منطقة الحادث والاحتماء.

