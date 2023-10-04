أصيب عدد من الأشخاص بجروح، في حادث إطلاق نار وقع قرب جامعة في بالتيمور، حسبما أفادت شرطة المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وأعلنت شرطة بالتيمور - أكبر مدن ولاية ميريلاند - على منصة «إكس»، تدخل عناصرها في حالة إطلاق نار جارية قرب حرم جامعة مورجن ستيت، وفق وكالة فرانس برس.



وجاء في المنشور: «تؤكد شرطة بالتيمور إصابة عدد من الضحايا»، داعية السكان إلى الاحتماء وتفادي المنطقة.



كما حضّت الجامعة الطلاب وأفراد عائلاتهم على البقاء بمنأى عن منطقة الحادث والاحتماء.

🚨#BREAKING: Active Shooter at Morgan State University Multiple Injuries Reported as Shots have been Fired from Upper Floor Dorm Room Window



📌#Baltimore | #Maryland



Multiple authorities are at the scene, confirming their response to an active shooter situation at Morgan State… pic.twitter.com/9EPu03DfcK — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 4, 2023



وتضم جامعة مورجن ستيت، حوالي تسعة آلاف طالب، وغالبية طلابها من السود.



وغالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة، حيث تنتشر الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني، في ظل سهولة اقتنائها.



ويمتلك ثلث البالغين الأمريكيين سلاحا ناريا واحدا على الأقل، ويعيش نحو نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.