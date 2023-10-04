الرئيس السيسي: المصريون عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال في بلادهم والانطلاق بها

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري في الذكرى الـ50 لانتصار السادس من أكتوبر.

وقال في كلمة له خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مساء الأربعاء، إن الحرب الأخيرة على الإرهاب في سيناء، امتدت لأكثر من 10 سنوات كاملة.

وأضاف: «سيأتي يوم نقص فيه بالكامل روايتها؛ ليعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال في بلادهم، وتنمية مواردهم وتنميتها».

وأكد أن المصريين عازمون على الانطلاق بمصر، من خلال بناء مقومات القوة الشاملة؛ اقتصاديا وتكنولوجيا وتنمويا؛ لتصل في وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التي يصبو إليها شعبها العظيم، وتتسق مع تاريخها المجيد.

واختتم: «أتوجه إليكم بالتحية مجددا، كل عام وأنتم بخير ومصر والأمة العربية والإنسانية كلها في سلام واستقرار وازدهار، ودائما وأبدا.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وشهدت الندوة عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.