مدرب نانت: توقيت إيقاف مصطفى محمد كارثي على الفريق

أكد بيبر آريستوي، المدير الفني لفريق نانت، أن غياب مصطفى محمد، هداف الفريق، في لقاء ستراسبورج، بعد غد الجمعة في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الفرنسي، سيكون له تأثير سلبي على القدرات الهجومية لفريقه.

مصطفى محمد تلقى البطاقة الحمراء خلال المباراة الماضية لفريقه في الدوري الفرنسي أمام رين الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي الممتاز، وانتهت بفوز رين 3-1.

وقال بيبر آريستوي في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء: «مصطفى محمد غائب للإيقاف وهو أمر محزن بالنسبة للفريق، خاصةً في ظل عدم اكتمال جاهزية إجناتيوس جانجو».

وأضاف: «طرد مصطفى محمد في لقاء رين بالجولة الماضية، جاء نتيجة لحظة انفعالية مع حماس اللاعب واشتعال أجواء المباراة.. لقد انفعل على البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها، هل كان يستحق البطاقة في الأساس أم لا؟ هذا ما قرره الحكم ولكنه عبر عن رفضه بانفعال شديد».

وتابع: «كنت أدفع بالمهاجم ماتياس إيلين بجوار مصطفى محمد في بعض الأوقات، ولكن غياب مصطفى أمر مؤثر على القدرات الهجومية للفريق».

مصطفى محمد سجل 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، محتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بفارق هدفين عن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.