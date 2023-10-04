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شهدت مباراة في دوري الشباب السعودي نتيجة قياسية بتسجيل 22 هدفا، والتي جمعت فريقي النهضة والجزيرة مساء اليوم الأربعاء.

وحقق فريق النهضة فوزًا كبيرًا بنتيجة 22 هدفا دون رد على حساب ضيفه الجزيرة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للشباب.

وقاد المهاجم عمر عبد الرب فريقه النهضة لتحقيق الانتصار على الجزيرة، بعد تسجيله 5 أهداف خلال المباراة، فيما سجل الثلاثي سند اليامي وفيصل كاسب وأسامة سلامة 3 أهداف «هاتريك» في اللقاء.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة، يلعب في مسابقة دوري الدرجة الثانية السعودي خلال الموسم الرياضي الجاري 2023 - 2024.