توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري في الذكرى الـ50 لانتصار السادس من أكتوبر.

وقال في كلمة له خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مساء الأربعاء، إن «سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريون».

وأضاف: «استعدناها بثمن مرتفع، وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها، بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا».

واستطرد: «وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهده من قبل، فتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات، وهذا الإنفاق مهما زاد، فهو لا يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق تلك الأرض الغالية، سواء لاستردادها من الاحتلال أو تطهيرها من الإرهاب».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وشهدت الندوة عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.