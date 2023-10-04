البابا فرنسيس يدعو مجمع الأساقفة العالمي إلى البعد عن الإيديولوجيا والسياسة

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، في مستهل اجتماع مجمع الأساقفة العالمي للكنيسة الكاثوليكية، إنه لا ينبغي أن يكون للمعارك الإيديولوجية مكان في الاجتماع.

وأضاف بابا الفاتيكان أيضا في عظته اليوم الأربعاء، خلال افتتاح القداس أمام نحو 25 ألف من رعايا الكنيسة في ساحة القديس بطرس في روما، إنه يجب تجنب الاعتبارات السياسية.

ودعا البابا المشاركين إلى الإحجام عما وصفه بـ"النظرة الدنيوية الداخلية".

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المجمع مستقبل الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا مخاطبا المشاركين في القداس إن المجمع ليس برلمانا، وأنه ليس هناك حاجة إلى "فتح هذا الباب أو ذاك. لسنا هنا لتقديم جلسة برلمانية أو خطة إصلاح".

ورسم فرنسيس - 86 عاما، صورة لكنيسة "غير منقسمة من الداخل وليست قاسية من الخارج أبدا".

وينظر إلى المجمع الدولي باعتباره أحد أهم المشروعات الإصلاحية للبابا فرنسيس خلال فترته.

وقدم البابا نفسه المجمع باعتباره مشروع تعاون كبير للمشاركة في تقرير الشؤون ذات العلاقة.

وسيشارك في المجمع حوالي 365 عضوا يحق لهم التصويت من 4 إلى 29 أكتوبر، ومعظمهم من الأساقفة، رغم أن هناك رجال دين آخرين بين المشاركين، فضلا عن شخصيات عامة من غير رجال الدين.

ولأول مرة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، تم قبول 54 امرأة كعضوات يحق لهن التصويت في المجمع.