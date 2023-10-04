ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل 7352 طن قمح

استقبل ميناء دمياط 13 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 11 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها السفينة (DEEB BREEZA)، والتي ترفع علم بليز، ويبلغ طولها 113 مترا، وعرضها 19 مترا القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 7352 طن من القمح، لصالح القطاع الخاص.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة 53759 طنًا، تشتمل على 6764 طن يوريا، و4200 طن اسمنت معبأ، و5100 طن كلينكر، و2199 طن ملح صب، و7100 طن علف، و12250 طن ملح معبأ، و2655 طن رمل، و3600 طن مولاس، و9891 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23722 طنًا، وتشتمل 1279 طن خشب زان، و10200 طن ذرة، و300 طن كسب صويا، و190 طن كتان، و8954 طن قمح، و1642 طن فول صويا، و4673 رأس ماشية عجول تسمين، بإجمالي وزن 1157 طنًا.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 586 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 408 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3910 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56530 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 374053 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6430 شاحنة.