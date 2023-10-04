ألفا تاوري تجري تغييرات على السائقين في سباق فورمولا-1 القطري

أعلن فريق ألفا تاوري، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي أن النيوزيلندي ليام لاوسن سيحل محل الأسترالي دانييل ريكياردو في سباق جائزة قطر الكبرى المقرر إقامته ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، حيث يستمر غياب ريكاردو بسبب إصابته بكسر في اليد.

ووفقا لوسائل الإعلام، يتوقع أن يعود ريكياردو في سباق جائزة أمريكا الكبرى يوم 22 أكتوبر.

وحل ريكياردو محل الهولندي نيك دي فرايس، في فريق ألفا تاوري، شقيق فريق ريد بول بطل العالم في يوليو الماضي، وشارك في سباقين ولكنه تعرض لكسر في اليد خلا إحدى تجارب سباق جائزة هولندا الكبرى في أغسطس الماضي ولم يشارك في أي سباق منذ الإصابة.

وذكر ألفا تاوري في وقت سابق أنه لن يتعجل عودة ريكياردو /34 عاما/ للتسابق.

وذكر النادي أيضا أنه سيتم الإبقاء على ريكياردو والسائق الثاني بالفريق الياباني يوكي تسوندا في موسم 2024.

وبإمكان الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، أن يتوج بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة في سباق المسافات القصيرة المقرر إقامته يوم السبت المقبل بسباق جائزة قطر الكبرى.