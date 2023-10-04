تسبب عطل فني في تأخر عرض فيلم "اختيار مريم" لأكثر من نصف ساعة اليوم الأربعاء، وهو ما تسبب في حالة توتر داخل قاعة العرض، ودفع بالفنان أحمد أبو زيد بطل العمل للتقدم بالاعتذار للجمهور الذي احتشد داخل قاعة العرض لمشاهدة الفيلم.

يذكر أن فيلم "اختيار مريم" هو أحد الأفلام المشاركة في مسابقة الفيلم المصري ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

ويناقش "اختيار مريم" مجموعة من المشاكل المجتمعية في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تدور الأحداث خلال يوم واحد عن أسرة مصرية، بعد أن تتعرض ربة الأسرة "مريم" لإغراء مالي كبير قد يحل مشاكل الأسرة، لكن نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.

الفيلم بطولة كل من محمد رضوان وأحمد أبو زيد ورشا سامي، ورغدة سعيد، وشادي عبد الرحمن، والمؤلف والمخرج محمود يحيى.