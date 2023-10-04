البرلمان الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن التعرض للأسبستوس

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على قواعد جديدة لحماية العاملين داخل الاتحاد الأوروبي من المخاطر الصحية المتعلقة بالأسبستوس، أو الحرير الصخري، وتحسين رصد المادة المسرطنة مبكرا.

وتهدف التوجيهات إلى خفض الحد الأقصى من كمية الاسبستوس المسموح بالتعرض لها أثناء العمل بواقع 10 أمثال، على أن يتم خفض الحد الأدنى للتعرض من 0.1 إلى 0.01 من ألياف الأسبستوس لكل سنتيمتر مكعب.

وتبنى البرلمان في الجلسة العامة الإجراء بتأييد 614 مقابل صوتين، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت، ومن المقرر أن توافق عليه الدول الأعضاء رسميا في غضون ثلاثة أسابيع.

ووصفت وثيقة برلمانية الأسبستوس بأنه "مادة مسرطنة شديدة الخطورة" وأنها تعد السبب الرئيسي إلى حد كبير لإصابات السرطان المرتبطة بالعمل.

وأشارت الوثيقة إلى أن الأسبستوس ما زال موجودا في ملايين المباني ومرافق البنى التحتية ويتسبب في وفاة ما يربو على 70 ألف شخص في العام في أوروبا وحدها، رغم حظر جميع صور الأسبستوس في الاتحاد الأوروبي منذ 2005.

وبمجرد تبني التوجيهات رسميا، سوف تصبح أمام الدول الأعضاء مهلة لمدة عامين لاستحداث تعليمات محلية.