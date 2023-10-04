عرض فيلم حسن المصري بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم حسن المصري بطولة الفنان أحمد حاتم، وذلك في سينمات إحدى مولات مدينة السادس من أكتوبر بحضور أبطال العمل.

وحرص العديد من الفنانين على حضور العرض الخاص، حيث جاء من بينهم "مراد مكرم، الإعلامي سعيد جميل، آية سماحة، يوسف عثمان، هاني عادل، مصطفى أبو سريع، جوهرة، ألفت عمر، لينا صوفيا، دميان بوعبود، وغيرهم من الفنانين".

وتدور أحداث فيلم حسن المصري حول معاناة حسن من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة؛ فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كل المخاطر مهما تكلف الأمر.