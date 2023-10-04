قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي وهب حياته على مدار السنوات العشر الماضية؛ لخدمة مصر وإعادة بناء الدولة بعد الانهيار الاقتصادي والأمني في أعقاب يناير 2011.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن الدولة شهدت تقدما ملحوظا في مسار البناء وعدد كبير من الملفات الأخرى، مؤكدا أن الدولة تعمل جاهدة على مواجهة وتلاشي تداعيات بعض التحديات الراهنة مثل الزيادة السكانية وإعادة بناء الصناعة.

ونوه أن الدولة تسعى إلى تعظيم الصناعات المكملة للزراعات من خلال استبدال تصدير الحاصلات الزراعية بالصناعات المتكاملة بدلا من شكلها الأولى على غرار الفواكه المعلبة؛ بهدف تعظيم عائدات الصادرات الزراعية.

وأشار إلى استعراض الكتاب الصادر عن مؤتمر حكاية وطن الذي جرى انعقاده منذ أيام؛ رؤية الحكومة الواضحة تجاه مختلف القطاعات بالمؤشرات ومراحل التنفيذ عبر استراتيجية واضحة وشفافة لما أنجز والمستهدف استكماله.

وأكد أن عملية البناء تتطلب وقتا، قائلا: «أوربا أخذت 70 عاما لكي تصل إلى ما عليه الآن، إنتم مستكثرين على مصر إنها تعيد بناء لدولة من جديد في 9 سنوات».

وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان رصدت على مدار الثلاثة أدوار الانعقاد البرلمانية الماضية؛ التحديات والهجوم الشرس من جانب قوى وبرلمانات الغرب على مصر، مشيرا إلى حدوث تقدم في أسلوب الحوار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من دور الانعقاد الماضي في ضوء التواصل وإيضاح الأوضاع المصرية.

وتابع: «فهموا ماذا يحدث في مصر، وفهموا أن حقوق الإنسان ليست حقوقا سياسية فقط، نحن شعب قوامه 105 ملايين، ليس لدينا خدمات مرفقيه، معندناش صرف صحي ولا مستشفيات، والمؤشرات كلها موجودة بكتاب حكاية وطن، وسيكون سلاحا اتحصن به في المحافل الدولية».