 حي الموسكي: رفع إشغالات الباعة الجائلين من شوارع الأزهر والجيش - بوابة الشروق
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حي الموسكي: رفع إشغالات الباعة الجائلين من شوارع الأزهر والجيش

محمد عبد الناصر
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 2:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 2:15 م

شن اللواء محمد السيد مزيد، رئيس حي الموسكي، غرب محافظة القاهرة، حملة بالتعاون مع إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي، لرفع الإشغالات والمخالفات من شارع الجيش وشارع الأزهر.

وقال السيد، اليوم الإربعاء، إن إدارة الاشغالات ورجال الحى تمكنوا من رفع إشغالات الباعة الجائلين أمام رصيف حلاوه، وفتح الطريق أمام الماره، مؤكدًا مصادرة الإشغالات والتعديات من أمام صيدناوي وأمام المسرح القومي وشارع محمد علي.

وأوضح رئيس حى الموسكى، أنه تم رفع الإعلانات المخالفة بنطاق حى الموسكي أثناء الحملة بواسطة إدارة الإعلانات، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإيداع المظبوطات بمخزن الحى.


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