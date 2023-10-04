أبدى السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، رأيه في التجربة السياسية لفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السابق محمد حسني مبارك.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن: «الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصية تاريخية سوف ينظر له التاريخ المصري في المستقبل؛ بأنه الباني الثاني للدولة المصرية».

وأشاد برؤساء مصر من القيادة العسكرية منذ ثورة منذ 1952 إلى اليوم، قائلا: «كل رؤساء من العسكريين إلى النهاردة حاجة ثانية، كل واحد له جهده ودوره وفاعليته رغم اختلاف الأدوار والمسئوليات».

وأوضح أن الحروب والمواجهات المسلحة التي خاضتها مصر عبر تاريخها عرقلت بدورها تحقيق النمو الاقتصادي المنشود على غرار التجربة الهندية، معقبا: «المسرح المصري كان ساخنا للغاية منذ 1965 وشهد تحولات اقتصادية واجتماعية ثم مر بالحرب التي عرقلت الدولة».

وتابع: «الهند كانت في نفس أوضاع مصر، هبطت الأسبوع الماضي على سطح القمر، وتنتج حاليا طائرة قتالية، في حين تعرقلت مصر؛ نتيجة المواجهات والحروب».

وأوضح أن مهمة الرئيس الراحل مبارك لم تكن باليسيرة في ظل ضرورة إعادة بناء الدولة بالتزامن مع الظروف الصعبة بعد الحرب، قائلا: «كان مهمته إعادة البناء بهدوء وحكمة؛ فالظروف كانت صعبة للغاية، وأدى دوره كما ينبغي أن يكون، خطؤه الأساسي كان طول مدة الحكم فقط، لكنه كان حازما ومع كبر سنه لم يعد كما كان في البدايات».