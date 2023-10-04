بومبيو: اليونان شريك حيوي لأمريكا والغرب

أشار وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، إلى أن اليونان "شريك حيوي" للولايات المتحدة والغرب، في الحرب في أوكرانيا، لاسيما فيما يتعلق بنقل أسلحة والمساعدة عبر ميناء "الكسندروبولي"، مشددا على أن اليونان "يمكن أن تساعد أيضا في توفير استقرار حقيقي وأمن الطاقة" في أوروبا.

وأكد بومبيو، الذي يزور أثينا حاليا كمتحدث رئيسي في منتدى الاستثمار الأمريكي المتوسطي الأول اليوم الأربعاء، في الحدث أن اللعب وفقا للقواعد مهم في العلاقات الثنائية والدولية، بينما وصف أيضا اليونان بأنها دولة ممتازة للاستثمار فيها.

كما أشاد بومبيو، الذي قضى عاما في منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية"سي.آي.إيه" بالتعاون بين اليونان وإسرائيل، ليس فقط في مجال الطاقة، لكن أيضا في مجال الامن وتبادل المعلومات الاستخباراتية، مشيرا إلى مساهمة ذلك في استقرار وأمن شرق البحر المتوسط.

وتحدث بومبيو أيضا، الذي تولى منصب وزير الخارجية، تحت قيادة دونالد ترامب، في الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، عن انتخابات عام 2024، في أمريكا واعتقاده بأن العالم أصبح أقل أمنا، تحت قيادة جو بايدن.

وأعرب عن اعتقاده بأن الأمريكيين سيدعمون مرشحا من حزبه، الجمهوري، نظرا لأنهم يريدون رؤية تنفيذ أهدافه الرئيسية، مثل تقييد دور الدولة وتعزيز الدفاع وإنهاء الهجرة غير الشرعية.