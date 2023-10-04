الإمارات وكوريا الجنوبية تعقدان محادثات رسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة

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عقدت الإمارات وكوريا الجنوبية مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول اليوم الأربعاء.

واتفقت الدولتان في عام 2021 على السعي لصياغة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وبدأت الجولة الأولى من المحادثات في سول يوم الاثنين لتستمر لمدة أربعة أيام، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحد أنواع اتفاقيات التجارة الحرة، التي تؤكد على نطاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتبادلات بالإضافة إلى فتح السوق.

وقالت الوزارة إن الجانبين سيعملان على تضييق الخلافات بشأن ثمانية قطاعات، بما في ذلك التعريفات الجمركية على السلع والخدمات وقواعد المنشأ.

وأضافت: "الإمارات العربية المتحدة هي الشريك الرئيسي لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة".

ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في التجارة وصناعات الطاقة الجديدة ومجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية.